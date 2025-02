Cosa succede se i personaggi di diverse fiabe finiscono tutte insieme? Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Hansel e Gretel, con lo Specchio Magico che magari non si limita solo a dire chi è la più bella del reame. È lo spunto di Sante Maurizi e Luca Dettori che dà origine a "Biancarentola e Cappuccino" commedia della compagnia La Botte e il cilindro che va in scena domenica al teatro Astra con inizio alle 18.

Lo spettacolo, rivolto a grandi e piccini, è interpretato da Daniela Cossiga, Antonella Masala e Antonello Foddis che curano anche la regia. La trama originale di ogni singola fiaba, così come universalmente nota, verrà in questo spettacolo stravolta, ribaltata e capovolta, finendo per regalare allo spettatore una favola nuova di zecca. Come in un gigantesco frullatore i singoli personaggi si ritroveranno catapultati nelle storie dei loro celebri “colleghi”, fino all’inatteso finale. Lo spettatore assisterà a un colorato e vivacissimo intrico, e vedrà i tre attori sul palco, impegnati a interpretare decine di personaggi, con vorticosi cambi di costume, per un’ora abbondante di sicuro divertimento.

Stefano Cossu presta la voce allo Specchio Magico. Le scene sono state realizzate da Michele Grandi e Claudia Spina. Le luci sono di Paolo Palitta, i costumi di Daniela Cossiga e Claudia Spina. Musiche originali di Mario Chessa.

Il titolo è inserito nel cartellone della rassegna “Famiglie a teatro”.

