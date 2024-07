«Non mi ritiro di lì!». Parafrasando una delle sue battute più celebri, Benito Urgu ha fatto sapere che l’addio al palcoscenico è rimandato. Sine die. Ad aprile lo aveva annunciato, ieri – dopo un bagno di folla alla festa di Maria Ausilia Ausiliatrice a Lanusei – ha spiegato che forse, a 85 anni suonati, è ancora troppo presto per lasciare la scena. «Al massimo lascio la cena, mangio soltanto frutta, verdura e un po’ di pasta. Ma mai prima dello spettacolo. Le proteine? Basta il formaggio sugli spaghetti».

Il cabarettista di Santa Giusta è ancora in forma smagliante. E continua a conquistare il pubblico. Da Sexy Fonni ai giorni nostri, dai Barritas ai tempi dei social lui è sempre diverso ma sempre uguale. Il personaggio Desolina Farris ha capelli bianchi in più, nel frattempo ha costituito l’associazione delle vedove (“Sole ventiquatt’ore”), l’Urgu cantante, imitatore e tranne le convenzioni tutto resta capace di riempire le piazze. Il comitato Maria Ausiliatrice di Lanusei, tante donne accanto al presidente Giandomenico Contu, ingaggiandolo per la festa ha centrato l’obiettivo. Altro che Vade retro. A dispetto di qualche parroco che lo vede come il diavolo, lui è ancora lì. E da lì non si ritira.

