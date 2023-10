Il grande successo delle prime due giornate dell’European Jazz Expo, organizzata da Jazz in Sardegna con la direzione artistica di Massimo Palmas, conferma la straordinaria attenzione del pubblico sardo per la musica internazionale e per cartelloni trasversali e ricchi di novità da oltre Tirreno e dagli altri Continenti.

La kermesse più antica dell’Isola dedicata al jazz si chiude oggi, 8 ottobre, negli spazi del Teatro Massimo di Cagliari con altre importanti personalità artistiche della scena internazionale.

I big entrano in scena alle 18.30, nella sala principale, con uno degli appuntamenti più attesi: mister Kenny Barron, uno dei migliori pianisti jazz del mondo, come lo ha definito il Los Angeles Times, sarà il mattatore del primo appuntamento con le musiche del suo nuovo disco “The Source”.

Alle 20, nel ridotto del teatro, in scena Mauro Sigura, uno dei maggiori esponenti in chiave moderna di strumenti a corda mediterranei e mediorientali in concerto con “Dunia”, ritmi in cui il suono dell’oud si adatta a un contesto più elettrico, privo di vincoli stilistici.

L’aperitivo in terrazza, alle 20, è con il New Ensemble di Paolo Carrus, un aperitivo che porta dritto dritto al concerto di Cristian McBride’s New Jawn, ovvero uno dei più straordinari bassisti jazz della sua generazione.

Compositore, arrangiatore, educatore, curatore e produttore, da oltre venti anni McBride è una delle figure più importanti e onnipresenti della scena mondiale.

Finale di serata in foyer, a partire dalle 23, con le musiche dell’artista sonoro Arrogalla.

L.P.

© Riproduzione riservata