Emozionata, la voce rotta, le lacrime pronte a scendere, Barbara D'Urso è scossa e turbata: così ha vissuto il ritorno in tv, ospite di Mara Venier a Domenica in su Rai1.

«Sono venuta qui ieri, un giorno prima della trasmissione, per l'agitazione. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, ci sono tornata agitata, lo sono veramente ancora, l'emozione della vita ti sorprende sempre».

Una lunga intervista durata circa un’ora, in cui è stata ripercorsa anche la vita privata della ex conduttrice Mediaset.

Punto dolente del colloquio, prorpio la rottura con Mediaset: «La verità è che tutto il mio dolore è ancora qua. Sono stata strappata alla mia vita, sono stata 23 anni in Mediaset, felice soprattutto nei primi anni, per 16 anni sono andata in diretta tutti i giorni, l'azienda mi ha dato tanto è vero ma io ho dato la mia vita, ci sono sempre stata durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16,20, non l'ho dimenticato, nessuno mi ha mai spiegato, per me è ancora un dolore grande che resta qua».

Barbara D’Urso è molto turbata, e quando le viene chiesto se vuole fare la guerra a Mediaset risponde: «La guerra in ogni ambito è terribile, non voglio farla, ma vedremo quel che accadrà. Piano piano passerà. Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro». Ma chi attendeva annunci sul suo futuro è rimasto a bocca asciutta.

