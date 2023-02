Non finisce di stupire "Bandidos e Balentes-Il codice non scritto", il film del regista di Bono Fabio Manuel Mulas che ha ottenuto l'ennesimo importante riconoscimento. La pellicola ha ricevuto, infatti, la menzione d'onore al Germany International Film Festival 2023, in corso di svolgimento a Berlino.

«Per lo sviluppo in maniera dettagliata e minuziosa della cultura sarda nella forma e nei contenuti», si legge nella motivazione. Ma per il film potrebbero, presto, arrivare altri riconoscimenti importanti a livello internazionale: "Bandidos e Balentes" è candidato, sempre come miglior film straniero, anche in altri festival del cinema in Inghilterra, Portogallo e Svizzera.

«Sono fiero e orgoglioso del nuovo risultato raggiunto - ha dichiarato, con soddisfazione, Mulas -. Ora si attendono i verdetti di Londra, Portogallo e Svizzera. Sono 84 gli awards ottenuti e la pellicola detiene il record del film più premiato nella storia del cinema sardo. Per un film autofinanziato, che continua ad essere tra i più richiesti nei festival di tutto il mondo a distanza di sei anni, è veramente una cosa straordinaria e mai accaduta nella storia».

