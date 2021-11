Settima serata per “Autunno in musica 2021”, ciclo di appuntamenti del Teatro Lirico di Cagliari per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e che sostituisce gli spettacoli programmati nell’ambito della Stagione concertistica e della Stagione lirica e di balletto modificati per l’emergenza Covid.

Sul palco in un doppio concerto – venerdì 26 novembre alle 20.30 e sabato 27 novembre alle 19 – il direttore Diego Dini Ciacci, uno dei migliori oboisti della scena internazionale, al suo atteso debutto a Cagliari alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Lirico.

Si tratta di una nuova composizione su commissione del Teatro Lirico, in prima esecuzione assoluta, firmata da Sergio Rendine, fra i più celebri, prolifici e versatili compositori contemporanei al ritorno a Cagliari dopo una fortunata esibizione nel 2012.

In qualità di voce solista si esibisce Lucilla Galeazzi, mentre il maestro del coro è Giovanni Andreoli. A seguire due fra le più celebri e amate pagine del sinfonismo ottocentesco.

Il programma musicale prevede, quindi, l’esecuzione di: Salve Regina (Naviganti di stelle), per voce naturale femminile, coro e orchestra di Sergio Rendine (nuova composizione su commissione del Teatro Lirico di Cagliari - prima esecuzione assoluta); Ottava Sinfonia in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven; Terza Sinfonia in la minore “Scozzese” op. 56 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Salve Regina (Naviganti di stelle) di Sergio Rendine è un’opera per voce naturale femminile, coro e orchestra che si avvale del testo liturgico in latino del “Salve Regina”, appunto, interpuntato dai versi di una poesia scritta per l’occasione da Paolo Dossena, uno dei miti della canzone italiana, autore, editore, produttore e discografico di grandi successi internazionali. Inoltre, in un sorprendente momento del brano, Sergio Rendine utilizza il testo popolare campano di “Dio ti salvi Maria” in lingua maccheronica che affonda le radici nella memoria popolare del compositore. L’intero brano, altamente espressivo e simbolico, si svolge tra alternanze linguistiche ed emotive, così come vuole il personalissimo stile del compositore. Nel finale, tutti, anche la sillabazione orchestrale, convergeranno, così come fa la preghiera, in un’unica parola: “Maria”.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 90 minuti circa, compreso l’intervallo.

Il Teatro Lirico di Cagliari ha riaperto interamente al pubblico la sala e tutti i foyer ed assicura un pieno ritorno alla normalità, anche se, ovviamente, ci si dovrà continuare ad attenere scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie che prevedono il controllo della temperatura e l’igienizzazione obbligatoria delle mani all’ingresso in sala, l’uso obbligatorio della mascherina (anche durante gli spettacoli, una volta raggiunto il proprio posto), il green pass e l’inevitabile distanziamento interpersonale (soprattutto durante gli intervalli, sia in sala che nei foyer).

“Autunno in musica 2021” propone 30 serate di spettacolo (fino al 23 dicembre), suddivise in 3 concerti sinfonico-corali e 2 concerti sinfonici (tutti replicati il giorno successivo), 1 popolarissimo balletto (7 recite) e 2 opere liriche (7 recite), titoli inconsueti ma certamente graditi che vengono eseguite in due nuovi allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

