Cresce l’attesa per la prima edizione senza barriere di X Factor.

Lo show targato Sky e prodotto da Fremantle riparte il prossimo 16 settembre con tante riconferme e novità. Torneranno tutti i giudici: per il secondo anno consecutivo il rapper e discografico olbiese Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, ed Emma, e per il quinto Manuel Agnelli e Mika.

C’è curiosità per il nuovo presentatore, dopo l’addio di Alessandro Cattelan: è Ludovico Tersigni, attore romano famoso per le serie Skam Italia e Summertime. L'altra grande novità di quest'anno è l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali (under donne e uomini, gruppi e over): le 4 squadre saranno formate solo sulla base della proposta musicale e del progetto di ogni artista. Per i giudici una sola regola: ognuno di loro dovrà portare ai live almeno un solista e almeno una band.

"Con i giudici mi sono trovato benissimo dal primo momento - racconta un emozionatissimo Tersigni - non vedo l'ora di paracadutarmi con Manuelito, di suonare con Manuel, di bere fiumi di champagne con Mika e di andare a un concerto di Emma".

Quanto alla proposta musicale, secondo Hell Raton “quest'anno ci sono dei progetti molto particolari: sono curioso di poterci lavorare e scoprire anche con loro che cosa metteranno a disposizione della musica".

"C'è un cambio rispetto a quello che abbiamo sentito l'anno scorso - dice Mika - c'è meno trap e anche il rock è molto più contaminato rispetto a quello che abbiamo sentito tanti anni fa".

Per Manuel Agnelli è "incredibile come ogni anno alle selezioni arrivino dei talenti, si vede che di talento puro ce n'è veramente tantissimo in questo Paese".

"Colori ancora più vari rispetto all'anno scorso", secondo Emma: “Arriviamo da un anno complicato, dove i ragazzi non si sono potuti esprimere proprio al 100%, quindi magari qualcuno di loro è uscito dalla cameretta e si è presentato direttamente sul palco di X Factor".

