Arzachena, via alla stagione teatrale: cinque spettacoli in programmaSul palco dell’AMA Auditorium protagonisti di primo piano della scena italiana
Parte, sabato prossimo, la nuova stagione teatrale dell’AMA–Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, che propone cinque spettacoli, «con protagonisti di primo piano della scena italiana, capaci di attraversare con intensità e ironia le sfumature dell’animo umano», informa AMA. «Una stagione che unisce qualità, ricerca e passione, per chi in questi anni ha scelto di vivere il teatro con noi e di scegliere l’AMA come posto del cuore».
Si comincia, dunque, sabato 22 novembre con Hamlet in the Purple, progetto di Valentino Mannias, affiancato dalle musiche originali di Luca Spanu e dalla collaborazione teatrale della compagnia Is Mascareddas. Una riscrittura contemporanea, vibrante e inquieta, della tragedia shakespeariana.
Il 12 dicembre arriva Anime Fragili, viaggio tra filosofia antica e inquietudini moderne guidato da Matteo Saudino, accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Giua.
Dall’8 gennaio il palco ospita A Mirror, testo di Sam Holcroft diretto da Giancarlo Nicoletti, con un cast che comprende Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori: uno spettacolo “non autorizzato”, che gioca con i limiti tra realtà e finzione.
Il 13 gennaio Roberta Bruzzone conduce il pubblico dentro le dinamiche delle relazioni tossiche con, Amami da morire.
Chiude, il 29 gennaio, Una giornata qualunque, di Dario Fo e Franca Rame, con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch, accompagnati dalle musiche della Banda Osiris.
Sono aperte le sottoscrizioni per gli abbonamenti. Info: deamater@gmail.com – 329 587 9388. Biglietteria anche online.