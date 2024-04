Soldi ben spesi quelli stanziati dall’Amministrazione comunale di Arzachena (167.000 euro), con oltre 5mila presenze per lo spettacolo che ha visto il giorno di Pasquetta, al Parco Riva Azzurra di Cannigione, Mara Sattei, Clara e il dj Paolo Noise. L’iniziativa è stata promossa dalla delegata allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, e dall’assessore al Turismo, Claudia Giagoni.

«Anche quest’anno, il Comune di Arzachena ha scommesso su un coraggioso avvio della stagione turistica, investendo sugli eventi per garantire esperienze sempre nuove ai visitatori, così da arricchire il ventaglio delle offerte di attrazioni sul territorio - spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Il segnale che abbiamo dato è importante, perché l’ente pubblico deve essere il primo a dare il buon esempio attivandosi su più fronti per la promozione della destinazione. Ringraziamo ristoranti, bar, agriturismi, strutture ricettive che hanno scelto di aprire i battenti già a marzo». A presenziare al concerto oltre che da Arzachena gli spettatori sono giunti da tutta la Sardegna, unitamente ai primi turisti continentali e stranieri.

La Pasquetta, a Cannigione, ha preso il via il mattino, alle 11 al porto, con momenti di intrattenimento per bambini, mentre alle 16 è iniziata la musica con i dj. Alle 17:30, lo show è entrato nel vivo con Clara, che ha aperto la scaletta con la hit “Ragazzi fuori”, uno tra i brani più noti dell’artista lanciato con la serie televisiva cult della RAI “Mare Fuori”. A seguire il pezzo “Diamanti grezzi” presentato al Festival di Sanremo. Mara Sattei è entrata in scena un’ora più tardi. Dal suo repertorio ha presentato, tra gli altri, i brani “Spigoli”, “Piango in discoteca” e “Duemilaminuti”. A chiudere la serata è stato Paolo Noise, con il dj set dallo stile inconfondibile firmato Zoo di 105.

