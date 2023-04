A firmare l’ordinanza, ieri, a pochi giorni dai concerti di Pasquetta, a Cannigione, è stata la vicesindaca Cristina Usai. «È assolutamente vietata, nelle aree di pertinenza del citato Parco Riva Azzurra, nelle aree limitrofe interessate dall’evento e circostanti la struttura dove viene svolto il concerto, la somministrazione, la vendita per asporto, il consumo sul posto e l’introduzione di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine dalle ore 10 del 10.04.2023 alle ore 24 del 10.04.2023». È «consentita la detenzione di bottiglie in plastica senza tappo e la somministrazione di bevande in bicchieri di plastica o di carta o equipollenti».

Com’è noto, nella giornata di lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, all’interno dell’area “Parco Riva Azzurra” di Cannigione, si esibirà in concerto “Mr. Rain”, artista reduce dal terzo posto di Sanremo 2023, e accanto a lui altri artisti di fama nazionale che porteranno nel borgo migliaia di spettatori.

La preoccupazione è che nell’area dei concerti, che sarà interessata appunto da un gran flusso di persone, la presenza di bicchieri e bottiglie di vetro e lattine possa costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumenti idonei a minacciare o offendere l’incolumità di tutti coloro che si troveranno nelle aree stesse. Da qui l’adozione dell’ordinanza quale provvedimento atto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

