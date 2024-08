Manuel Kresi, Oneto e Ty1 hanno aperto le danze. C’è stato anche un forfait dell’ultim’ora: il rapper di origini marocchine Neima Ezza ha alzato bandiera bianca per motivi di salute.

Artie5five, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è il rapper di origini italo-sierraleonesi che ha infiammato la platea con le sue hit hip-hop tra cui 00 e Finché non arriva la bella vita. Ma lui ha scelto di aprire con Boulevard, pezzo condiviso con Rondodasosa. È stato il delirio dei giovanissimi, che hanno dimostrato di conoscere ritmo e rime. Ha lasciato il palco a Ernia, al secolo Matteo Professione, che ha fatto cantare tutti con le sue hit. Quando ha intonato Superclassico, il suo brano forte che a ottobre 2020 ha raggiunto la vetta della Top singoli della Fimi, la terrazza che s’affaccia sulla costa orientale si è trasformata in un concentrato di voci in estasi.

Rap e hip-hop si sono messi in pausa, almeno fino a stasera. All'una è scattata l’ora del DeeJay Time. È piaciuto ai ragazzini, ma soprattutto è stato un infuso di nostalgia pura per i più grandi. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno suonato le hit degli anni Novanta, quando la consolle profumava di vinile. Melodie che hanno fatto ballare, cantare e commuovere. Hanno sparato decibel con Gigi D’Agostino, L’Amour Toujours ha conquistato tutti perché è una perla musicale senza tempo, Corona, Robert Miles ed Eiffel 65. Più i rispettivi successi, intramontabili.

Appuntamento stasera con Capo Plaza, Drillionaire, Night Skinny, Mamacita, Zona Trap, Sandro Murru, Giocondo, Pierluigi Lai, Tugu, Gaiaz e Jm Golden & Zayx.

