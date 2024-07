Apinu, Parrasanna, Barrago, Nagheso e Nagasella in difesa. A centrocampo Passacarragnu, Gusinilla, Sgracchiu e Surricagno. In attacco Suffinigi e l’immancabile Franco.

Sarà questo l’undici titolare del Cagliari il prossimo anno secondo la Gialappa’s Band. Il tutto in un esilarante post amarcord pubblicato sulla pagina Facebook del trio (oggi duo) televisivo, che ha voluto ricordare i tempi d’oro di “Mai dire gol” e le celebri gag dei tre “inviati” sardi interpretati tra fine anni Novanta e primi anni Duemila da tre mostri sacri della comicità italiana: Aldo, Giovanni e Giacomo.

Per ciascuno dei giocatori della line-up una figurina con la foto ritoccata di Giovanni Storti, che interpretava il capo-inviato Nico e che durante i collegamenti si cimentava in improbabili e spassosi elenchi in limba.

Neanche a dirlo, il post nostalgico, in meno di 24 ore, ha incassato migliaia e migliaia di like e di commenti.

