“Mi ha fatto fare scelte sbagliate. Spremuta e buttata come un limone”.

In una recente intervista Antonella Elia ha attaccato Lele Mora.

La presentatrice ha ripercorso alcune tappe della sua vita lavorativa e personale, dichiarando di essere stata mal consigliata dall’ex agente delle stelle della tv: “Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è tornata a parlare dei genitori, morti quando lei era ancora giovane: “Sento sempre quella mancanza, quel dolore. Non è un buco nero, è una pelle sensibile, la pelle che brucia”.

Infine, parlando delle sue relazioni amorose, ha affermato: “Non sono riuscita a costruire una famiglia, il nucleo familiare… io sono un animale selvaggio e solitario. Per questi lutti mi sono sempre sentita carente e inferiore”.

Dopo un breve allontanamento in seguito alla partecipazione della coppia al programma “Temptation Island Vip”, Elia è nuovamente legata sentimentalmente all’attore Pietro Delle Piane.

(Unioneonline/F)

