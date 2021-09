Le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa, conosciute al grande pubblico per la partecipazione a vari film tra i quali il famosissimo “Come un gatto in tangenziale”, sono finite di nuovo nei guai. Sul grande schermo interpretavano due ladruncole ma secondo gli inquirenti nella realtà sarebbero davvero esperte in furti tanto che ora rischiano di essere rinviate a giudizio a Roma per aver sottratto, questa l’accusa, la carta di credito a una pensionata e aver fatto spese per 1.300 euro (in sole due ore).

La vicenda che riguarda le 41enni risale al 2017: le sorelle erano state fermate all’Eurospin di Montespaccato dove avrebbero afferrato il portafogli della vittima, prelevato la carta di credito, e rimesso tutto a posto. Tanto che l’anziana si era accorta del furto solo diverse ore dopo.

Non è la prima volta che le due donne hanno a che fare con la legge: in passato sono state bloccate per altri furti.

