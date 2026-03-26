Una novità del panorama indie europeo, ora svelata anche nel capoluogo: è una settimana piena di tournée nell'Isola e nel capoluogo, e anche Ambulance non si sottrae con ben tre date nell'hinterland. Il cantautorato di Andrea Artistico arriva da Bruxelles per atterrare allo Spazio Samsa di Sestu, venerdì 27 alle 21:30, transitando poi per Casa Saddi a Pirri questo sabato alle 20:30, con il supporto dei sardi Miscela 5%, e chiudendo infine al The Londoneer di Cagliari alla stessa ora di domenica.

Artistico, napoletano e classe 1986, proprio da espatriato nella capitale belga concepisce Ambulance nel 2018, in una scelta di nome che tributa l'omonima canzone del disco "Think Tank", dei Blur. In una formazione a geometria variabile ma che vede il cantante e chitarrista al timone, le sonorità fondono il rock classico degli anni Settanta con la sprizzante carica dell'indie rock di due decadi dopo, con forti ispirazioni dalla musica popolare ad arricchire la performance dal vivo.

Proprio questi indirizzi emergono nei suoi primi lavori "Every Man For Himself" (2016), autoproduzione dal tocco indie e rockeggiante, e "Give It A Try" (2017), esplorazione nei meandri del folk alternativo per Bulbart Label. Dopo anni di date fra Benelux, Italia, Germania, Svizzera, Francia e Spagna, arriva finalmente il nuovo "When Alone", pubblicato lo scorso 30 gennaio e ora finalmente alla prova dal vivo in Sardegna, in formazione full band.

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