Il sarto per signora del titolo è in realtà l'artificio trovato da un medico parigino per mascherare i suoi incontri con l'amante. Divertimento, equivoci e dialoghi frizzanti sono la cifra stilistica del francese Georges Feydeau che contribuì a rilanciare il genere teatrale del vaudeville. Sul palco del Teatro Astra di Sassari va in scena la versione proposta dalla compagnia Teatro Sassari di "Sarto per signora".

L'appuntamento è per domani e sabato alle 20.30 e domenica alle 19. La regia è di Alfredo Ruscitto e Mario Lubino. In scena Mario Lubino, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Michelangelo Ghisu, Paolo Colorito, Bianca Maria Lay e Aldo Milia.

Le musiche sono di Peppino Anfossi e Andrea Fanciulli, i costumi di Teresanna Senes. Scene Laboratorio C.T.S.

La commedia è il secondo titolo nell'ambito della rassegna “Primavera a teatro”.

