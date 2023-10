Si chiude oggi ad Alghero, domenica 1 ottobre, il Festival di San Miquel con il concerto degli Istentales, a Lo Quarter (alle 20.30) lo stesso palco che ieri sera ha accolto Tony Hadley (ex Spandau Ballet) in una performance straordinaria con la The Fabulous Th Band.

40 anni di storia della musica, a cominciare dal tuffo negli anni 80 carico di nostalgia sulle note dei più grandi successi della band britannica.

Ottocento spettatori, altrettanti fuori dalle transenne perché i posti erano limitati. Oggi saranno gli Istentales a esibirsi in un concerto gratuito in onore di San Michele, patrono della città di Alghero.

