Mr. Rain assente all'Alguer Summer Festival. L'artista ha cancellato il concerto previsto per il 16 agosto all’anfiteatro di Maria Pia. Gli organizzatori spiegano di non meglio precisati "problemi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista, agenzia e promoter locale”, si legge in una breve nota inviata dall’ufficio stampa di Shining Production.

Mr. Rain, all'anagrafe Mattia Balardi, classe 1991, nato a Desenzano ma cresciuto a Carpenedolo, con il brano "Supereroi" si era classificato al terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo. La canzone che gli ha regalato la popolarità dà il nome al Summer Tour partito il 27 giugno dall’Auditorium Parco della Musica Cavea a Roma.

L’artista, che in questa estate sta monopolizzando le radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a Sangiovanni, avrebbe dovuto esibirsi ad Alghero e l’anfiteatro era già praticamente sold out per il grande evento. Per coloro che avevano acquistato il biglietto online, il rimborso avverrà automaticamente, mentre per chi si era rivolto a un punto vendita ci sarà tempo per ottenere la somma spesa fino al 10 settembre all’indirizzo https://www.rimborso.info/





© Riproduzione riservata