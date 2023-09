L’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, la talentuosa pianista Theodosia Ntokou, il Maestro Mischa Maisky e il contrabbasso di Gabriele Ragghianti: saranno loro i grandi protagonisti della 4ª edizione del Classical Music Festival Costa Smeralda, in programma in quattro appuntamenti, il 4, il 6, l’8 e il 10 settembre, al Conference Center di Porto Cervo.

La rassegna di musica classica curata dal Consorzio Costa Smeralda torna con nuovi prestigiosi artisti della scena nazionale e internazionale, che si esibiranno quest’anno, in quattro serate che inizieranno tutte alle 21.30, con ingresso libero, sotto la direzione artistica del Maestro Gugliemo Destasio.

L’apertura del festival, che chiude il calendario degli eventi estivi 2023 del Consorzio Costa Smeralda, è fissata per lunedì, quando si esibirà l’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, con i suoi solisti d’eccezione, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio: l’ensemble si esibirà eseguendo musiche di Vivaldi, Bach e Corelli.

Il secondo appuntamento in calendario, previsto per mercoledì 6 settembre, sarà dedicato ai giovani talenti in ascesa e vedrà esibirsi la giovane pianista, già acclamata dal pubblico e dalla critica internazionale, Theodosia Ntokou, che eseguirà i capolavori di Beethoven e Mozart: il Terzo Concerto beethoveniano per pianoforte e orchestra, accompagnata dall’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia e la Piccola Serenata Notturna di Mozart.

La terza serata, venerdì 8 settembre, sarà invece dedicata grandi interpreti della storia della Musica e vedrà ospite il Maestro Mischa Maisky, leggenda del violoncello: in programma il Concerto Brandeburghese di J.S. Bach per archi, con la partecipazione del Maestro Maisky, il Notturno di Pëtr Il'ič Čajkovskij e, a seguire, il Concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn.

In chiusura di rassegna, le eccellenze italiane nel mondo domenica 10 settembre: a rappresentare la categoria sarà il contrabbassista Gabriele Ragghianti, tra i più acclamati a livello internazionale, Primo Contrabbasso solista dei “Solisti Veneti”, docente al Conservatorio di Lucca e al Royal College di Londra e solista nelle sale da concerto più importanti nel mondo. Il musicista toscano proporrà alcuni dei più grandi capolavori di capolavori di Grieg e Bottesini accompagnato dall’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia.

