Niente Capodanno su Canale 5 per Al Bano Carrisi. Il cantente di Cellino San Marco è risultato positivo al Covid e non potrà festeggiare la notte di San Silvestro con Federica Panicucci e gli altri big della canzone italiana nello show in programma su Canale 5, “Capodanno in musica”.

Trasmissione che andrà in scena al teatro Petruzzelli di Bari. Al Bano è risultato positivo a un tampone richiesto dalla produzione ed è in isolamento a casa, senza sintomi.

Il cantante è vaccinato e grande sostenitore della campagna vaccinale: “Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito”, ha detto in diretta su Instagram. “Questo Covid è come una terza guerra mondiale ma finirà, perché tutto passa”. Infine un messaggio ai no vax: “State attenti, questo virus colpisce tutti, anche voi”.

