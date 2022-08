È morto a 50 anni Alessandro De Santis, l’attore con la sindrome di Down che aveva interpretato Lillo nel film con Roberto Benigni “Johnny Stecchino”. Il funerale sarà celebrato domani a Roma.

In una delle scene più discusse – tanto da subire una sorta di censura negli Stati Uniti – Benigni nei panni di Dante offriva a Lillo della cocaina, come cura per il diabete.

La pellicola, basata su una serie di equivoci, è uscita nel 1991.

