Addio a Glynis Johns, l'attrice inglese nota per il ruolo dell'icona femminista Mrs. Banks nel film del 1964 “Mary Poppins” . Aveva 100 anni.

L’annuncio è del suo manager Mitch Clem: Johns è morta «pacificamente» giovedì mattina a Los Angeles nella casa di riposo dove ha vissuto negli ultimi anni. «Glynis si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite», ha detto Clem. «È entrata nella mia vita all'inizio della mia carriera e ha fissato un livello molto alto su come navigare in questo settore con grazia, classe e verità».

Aveva 49 anni quando debuttò nella parte di Desiree Armfeld nel musical di Stephen Sondheim allo Schubert Theater nel febbraio del 1973 mandando la critica in delirio. Il Tony come migliore attrice aveva fatto seguito al ruolo della madre suffragetta nel film sulla magica governante inglese tratto dai romanzi di P. L. Travers: nel 1965 Johns era stata Mrs. Banks, moglie, madre e attivista politica nella Londra del 1910, pur essendo rimasta inizialmente delusa perché pensava che il ruolo di Mary Poppins fosse stato affidato a lei. Era figlia d'arte: era nata per caso a Pretoria quando il padre, l'attore Mervyn Johns, era in tournee in Sudafrica con la famiglia. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato con il padre tre volte, in The Halfway House, The Magic Box e The Sundowners.

A ottobre aveva festeggiato il suo centesimo compleanno: l’età, disse per l’occasione, «non fa alcuna differenza per me».

«La sua luce ha brillato molto intensamente per 100 anni», ha concluso Clem. «Aveva uno spirito che poteva fermarti nel tuo cammino, alimentato da un cuore che amava profondamente e puramente».

