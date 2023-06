Addio all’attore statunitense Barry Newman. Conosciuto al pubblico televisivo grazie al ruolo dell'avvocato italo-americano Tony Petrocelli nella serie tv «Petrocelli» (1974-1976) e al cinema per il memorabile ruolo di Kowalski, ex poliziotto in fuga nel road movie «Punto zero», è morto a 92 anni al NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center.

L'annuncio della scomparsa, avvenuta l'11 maggio, è stato reso noto solo oggi dalla moglie Angela.

Dopo aver a lungo calcato i palcoscenici di Broadway, Barry Newman si è fatto conoscere al grande pubblico proprio con il ruolo di Kowalski, uomo incaricato di trasportare un'auto da Denver a San Francisco nel film «Punto zero» (1971) diretto da Richard C. Sarafian.

Il personaggio di Anthony Petrocelli è stato invece impersonato per la prima volta da Newman nel film «Al di là di ogni ragionevole dubbio» (1970) di Sidney J. Furie, dove il giovane avvocato difende un medico dall'accusa di aver ucciso la moglie, una storia liberamente basata sul famigerato caso del 1954 in cui il neurochirurgo di Cleveland Sam Sheppard fu inizialmente condannato per il brutale omicidio a bastonate della moglie.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata