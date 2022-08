Energico, sensuale, istrionico. Achille Lauro ieri notte sul palco dell'Arabax Music Festival ha regalato una bellissima serata dove non si è risparmiato per oltre un'ora e mezza di concerto.

Da Rolls Royce a Zucchero, Maleducata, Me ne frego, 16 marzo, ha intrattenuto i presenti in un grande show.

Capelli platino, a torso nudo, tatuaggi in bella vista a decorare il corpo scolpito. Pubblico femminile in delirio: "Sei la migliore scoperta dopo il fuoco" recitava un cartello in prima fila tenuto da tre ragazze giovanissime.

Lauro ha chiuso salutando e ringraziando tutti per l'accoglienza con uno dei suoi grandi successi, “C'est la vie”.

© Riproduzione riservata