Buon compleanno a Ornella Muti.

Al secolo Francesca Romana Rivelli, è nata il 9 marzo 1955: per lei sono 69 le candeline sulla torta.

In pochi sanno che è originaria di Napoli da parte paterna ed estone e russa da parte materna.

Ha debuttato al cinema a soli 14 anni con La moglie più bella (1970) di Damiano Damiani. L’inizio di una carriera d’oro, come attrice ma anche come modella, che l’ha portata a diventare una vera e propria icona di bellezza e a lavorare con i principali attori e registi italiani e non solo.

I più la ricordano per i tanti ruoli nei film dei più grandi registi del cinema nostrano – Ferreri, Risi, Monicelli, Gassman – o per quelli nelle commedie all’italiana, in coppia, tra gli altri, con Adriano Celentano, Renato Pozzetto e Carlo Verdone, ma negli anni si è conquistata anche fama internazionale, recitando anche con Jeremy Irons, Alain Delon, Rupert Everett, Philippe Noiret, Sylvester Stallone, Gerard Depardieu. Nel 2012 ha fatto anche un cameo nel film di Woody Allen “To Rome with love”.

Ha tre figli: Naike Rivelli, Andrea e Carolina (avuti dal secondo marito Federico Fachinetti), e due nipoti, Akash e Alessandro. Dal 1975 al 1981 è stata sposata con l'attore Alessio Orano.

(Unioneonline/l.f.)

