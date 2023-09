Il noto conduttore tv Davide Mengacci compie oggi 75 anni.

Nato a Milano, i suoi genitori erano direttore di scena (il padre) e costumista (la madre), quindi Mengacci già da piccolo è cresciuto nell’ambiente del teatro. Rimasto orfano di padre, ha lasciato l’università per curare l’agenzia pubblicitaria di famiglia. Lo farà per 13 anni quando venderà tutto per dedicarsi alla tv.

Il debutto sul piccolo schermo arriva negli anni Ottanta. Il grande pubblico lo ha conosciuto per trasmissioni come “Candid Camera Show”, “roba da Matti”, “Scene da un matrimonio”, una sorta di reality in cui intervistava non solo gli sposi ma anche amici e parenti.

Nella stagione 1991/1992 ha condotto un blocco della trasmissione di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, e nel luglio 1992 gli viene affidata la conduzione dell'ultima edizione dello storico quiz “Il pranzo è servito”.

Su Rete 4 sono state diversi gli show soprattutto in tema di cucina e tradizioni popolari italiane come “La domenica del villaggio”, “Fornelli d’Italia”, “Cuochi senza frontiere”, “Ricette all’italiana”.

Mengacci ha un figlio dalla moglie Cini Liguori, e altri due da due donne diverse, uno è Rudy Zerbi, noto personaggio televisivo.

(Unioneonline/s.s.)

