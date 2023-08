Auguri a Gerry Scotti, oggi compie 67 anni.

Virginio all'anagrafe, è nato a Miradolo Terme (Pavia) il 7 agosto del 1956.

Popolarissimo conduttore tv, ha all'attivo circa 740 prime serate e oltre 8.200 puntate di programmi in day-time sulle reti Mediaset.

Ha esordito in radio a Radio Hinterland Milano2 e Radio Milano International, poi negli anni Ottanta il passaggio a Radio Deejay, chiamato da Claudio Cecchetto. Nel 1988 lo sbarco su Rds, dove è rimasto solo sei mesi. Infine Radio R101.

La consacrazione arriva però in tv con programmi di grande successo come Passaparola, La corrida, Chi vuol essere milionario?, Paperissima, Striscia la notizia, Io canto, Lo show dei record, The Money Drop, Avanti un altro!, Tú sí que vales e Caduta libera. Scotti per Mediaset è sinonimo di ascolti garantiti.

Dal 1991 al 2009 è stato sposato con Patrizia Grosso, da cui ha avuto il suo unico figlio, Edoardo, nato nel 1992. Dal 2011 è legato all'architetta Gabriella Perino.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata