Roger Waters raggiunge il traguardo degli 80 anni.

Nato a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre 1943, con Syd Barrett (cui subentrerà dopo poco David Gilmour), Richard Wright e Nick Mason è stato tra i fondatori dei Pink Floyd. Storico autore del gruppo e creatore di alcuni degli album più celebri (come The Dark Side of the Moon, Animals e The Wall), nel 1985 decise di avviare la carriera da solista.

Schietto e irriverente, non ha mai smesso di far parlare di sé per le uscite spesso estreme. L’ultima a maggio quando durante un concerto a Berlino ha vestito una divisa da ufficiale delle SS.

«Se sei una di quelle persone che ama i Pink Floyd ma che non apprezza le politiche di Roger puoi andare a quel paese al bar già da adesso»: è stato il messaggio proiettato sui maxischermi al suo attesissimo concerto milanese, il primo di quattro date, tutte sold-out, al Forum di Assago, sempre a maggio 2023.

Il 6 ottobre pubblicherà il suo settimo album da solista, “The Dark Side Of The Moon Redux”: una reinterpretazione dell’album tra i più famosi della storia, a cinquant'anni dalla registrazione originale con i Pink Floyd.

