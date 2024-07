Buon compleanno a Sylvester Stallone.

L’attore italoamericano – nato il 6 luglio 1946 a New York – compie oggi 78 anni.

Sin dagli esordi a Hollywood, con il successo (1976) di "Rocky", prima pellicola di una lunga e fortunata saga, bissato da “Rambo” e seguito da altre pellicole d’azione divenute veri e propri cult, come "Over the top", "Cobra" e "Cliffhanger - L'ultima sfida", Sly è entrato a pieno titolo nel firmamento delle superstar del cinema made in Usa.

E, nonostante l’età che avanza, non sembra aver intenzione di smettere. È attesa infatti per il prossimo settembre la seconda stagione di “Tulsa King”, la serie tv Paramount+ che lo vede indiscusso protagonista.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata