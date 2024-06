Tanti auguri a Checco Zalone, che oggi spegne 47 candeline sulla torta.

Il cantante e attore – al secolo Luca Pasquale Medici – è nato a Bari il 3 giugno 1977.

Con “soli” cinque film è riuscito a diventare uno dei comici più apprezzati della storia dello spettacolo italiano. A dimostrarlo sono anche in numeri: le pellicole che lo vedono protagonista hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e 4 di queste compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia.

Ma cabaret e cinema non sono i suoi unici cavalli di battaglia: l’artista pugliese nasce infatti musicista e come musicista “puro” è in queste settimane in tour con Francesco De Gregori, con cui ha pubblicato l’album “Pastiche”, uscito lo scorso aprile.

Una curiosità: lo pseudonimo Checco Zalone nasce dall’espressione “Che cozzalone!”, che in barese significa: “Che tamarro!”.

