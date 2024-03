Tanti auguri a Terence Hill, che oggi compie 85 anni.

L'attore, al secolo Mario Girotti, è nato a Venezia il 29 marzo 1939 da padre chimico, Girolamo, e madre tedesca, Hildegard Thieme.

Dopo l'infanzia in Germania e nel Ternano, ad Amelia, città di origine del padre, lo notò Dino Risi, quando aveva solo 12 anni e stava partecipando a una gara di nuoto, e lo fece debuttare in "Vacanze col gangster". Poi fu Luchino Visconti a volerlo per la parte del tenente Cavriaghi ne “Il Gattopardo”. Cinque anni dopo entra nel mondo degli spaghetti western e nel 1970 nasce, quasi per caso, l’accoppiata con Bud Spencer (18 film assieme fino al 1994) divenuta famosa in Italia e all’estero.

Terence Hill ha vissuto per trent'anni con la moglie Lori negli Stati Uniti e partecipato ad alcune produzioni hollywoodiane. Ma qui la vita gli ha riservato un terribile dolore: la morte del figlio adottivo di 16 anni Ross, nel 1990, per un incidente stradale. Quando è tornato in Italia è iniziata una nuova stagione trionfale in tv con il ruolo di Don Matteo, abbandonato da un paio d’anni con il testimone lasciato a Raoul Bova. Ora vive stabilmente a Gubbio, in una casa immersa nel verde, nei luoghi in cui per anni ha lavorato per Don Matteo.

