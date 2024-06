Salmo compie 40 anni.

Al secolo Maurizio Pisciottu, il rapper e produttore discografico è nato a Olbia il 29 giugno 1984 ed è oggi tra i più acclamati signori del rap italiano.

Ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 13 anni, incidendo le prime rime tra il 1997 e il 1998. Nel 1999 ha pubblicato i demo Premeditazione e dolo con i rapper olbiesi Bigfoot e Scascio (con i quali formava il gruppo Premeditazione e Dolo), mentre è del 2004 il primo demo da solista, Sotto pelle.

Del 2011 il primo album in studio, The Island Chainsaw Massacre, che lo lancia definitivamente nella scena rap nazionale. L'anno seguente ha partecipato al mixtape Machete Mixtape (autoprodotto dalla Machete Empire Records) con Ensi, Bassi Maestro, Clementino e MadMan. Da quel momento saranno sei gli album in studio, che raccolgono un successo dopo l’altro e diversi sold out.

Quest’estate è di nuovo insieme a Zucchero con una versione speciale di “Overdose d'amore 2024” ed è impegnato con Hellraisers, il tour assieme a Noyz Narcos che li vede protagonisti dell'estate live italiana e che il 17 agosto li porterà al Red Valley Festival di Olbia.

(Unioneonline)

