Il 29 gennaio 1951 è la data della prima edizione del Festival di Sanremo. La competizione canora, che si svolge nel salone delle feste del Casinò, vede la partecipazione di tre cantanti sotto la conduzione di Nunzio Filogamo: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano, che si esibiscono in 20 canzoni inedite.

La vittoria, con “Grazie dei fiori”, andrà a Nilla Pizzi.

L’evento non viene preso molto in considerazione dalla stampa, ci vorrà qualche anno perché la rassegna diventi la più importante in Italia e sarà una vetrina per i tanti artisti che saliranno sul suo palco. Del 1955 è la prima messa in onda in televisione, mentre dal 1977 la location diventa il teatro Ariston.

Nei decenni tante cose sono cambiate: non solo le regole, anche tutto lo show che ruota intorno allo spettacolo, arricchito sempre più da trasmissioni-satellite, ospiti e colpi di scena.

Il conduttore che lo ha presentato più volte è Pippo Baudo (13), seguito da Mike Bongiorno (11).

