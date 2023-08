Era il 29 agosto del 1958, esattamente 65 anni fa, quando a Gary, in Indiana, nasceva Michael Jackson, genio assoluto della musica, l'incredibile ballerino che ha cambiato il corso della danza.

Ottavo dei nove figli di una modesta famiglia afroamericana, fin da bambino con i fratelli fondò i Jackson 5: il singolo d'esordio I Want You Back fu pubblicato il 6 ottobre 1969, e a gennaio 1970 raggiunse la prima posizione della Billboard Hot 100 rendendo Michael il cantante più giovane ad essere mai arrivato in cima delle classifiche americane, all'età di 11 anni e 5 mesi.

Da solista raggiunse il successo mondiale con tre album immortali come "Off The Wall", "Thriller" (tutt'oggi il più venduto nella storia della musica, con vendite stimate in 100 milioni di copie a livello globale) e "Bad".

Morto il 25 giugno 2009, all'età di 50 anni, per un arresto cardiaco dovuto ad un'intossicazione acuta da propofol e benzodiazepine (il suo cardiologo, Conrad Murray, è stato condannato a quattro anni di reclusione per omicidio preterintenzionale involontario), i suoi funerali sono stati seguiti in tv da una platea smisurata ai quattro angoli del mondo.

Nella sua carriera anche le ombre delle accuse di pedofilia, da cui è stato assolto dopo dieci anni di processi e molti accordi extra giudiziali.

Si è sposato due volte: con Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis Presley, nel maggio 1994, da cui divorziò nel gennaio 1996, e fino al 1999 con l'infermiera Deborah Jeanne Rowe. Ha tre figli: Prince Michael Jackson, Paris Michael Katherine Jackson e Prince Michael Jackson II.

