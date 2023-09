Buon compleanno ad Aldo Baglio, l’attore del leggendario trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Al secolo Cataldo Baglio, è nato a Palermo il 28 settembre del 1958 ed è emigrato coi genitori a Milano all’età di tre anni.

Dopo i primi lavori come operaio tornitore e alla Sip, nel 1978 si è diplomato alla scuola di mimo-dramma del Teatro Arsenale di Milano assieme all’amico Giovanni Storti: i due formano per circa dieci anni un duo comico, "I suggestionabili" e ottengono piccoli ruoli in fiction televisive, tra cui Professione vacanze, dove conoscono il futuro compagno di scena, Giacomo Poretti.

Con lui, nel 1991, fondano il celebre e fortunatissimo sodalizio, inizialmente sotto il nome iniziale di "Galline vecchie fan buon Brothers". Tra I corti di “Aldo, Giovanni & Giacomo”, per la regia di Arturo Brachetti, e Mai dire Gol, raggiungono il successo e non lo lasciano più. Celebri a teatro gli spettacoli “Tel chi el telùn” (1999), “Anplagghed” (2006-2007) e “Ammutta muddica” (2012-2013).

Ma ancora più famosi i film sul grande schermo: nel 1997 il debutto assoluto con “Tre uomini e una gamba”, che incassa a sorpresa circa 40 miliardi di lire. Con loro Marina Massironi, spalla del gruppo dagli esordi ai primi anni 2000. L’anno dopo “Così è la vita”, poi “Chiedimi se sono felice”, uscito nel dicembre 2000 con un incasso di oltre 70 miliardi di lire entrando tra le cinque pellicole italiane più remunerative di sempre.

Nel 2019, per la sua prima volta da “solista” senza Giovanni e Giacomo, Aldo Baglio ha preso parte come protagonista nel film di Enrico Lando “Scappo a casa” e l’anno scorso nella commedia di Alessio Laura “Una boccata d’aria”.

È sposato con l'attrice e collega Silvana Fallisi: hanno due figli, Gaetano e Caterina.

