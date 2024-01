Il 28 gennaio 1985 viene registrato “We Are the World”, il famosissimo brano composto da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones e inciso dagli Usa for Africa. Il gruppo era composto da 45 artisti e le vendite del singolo furono devolute interamente alla popolazione dell’Etiopia, colpita da una dura carestia.

La notte del 28 gennaio le star della musica si ritrovano agli Hollywood's A&M Studios di Hollywood, subito dopo la cerimonia degli American Music Awards.

Alle voci soliste ci sono ventuno cantanti, tra i quali Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Cyndi Lauper, Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Springsteen e Dionne Warwick. Le registrazioni vanno avanti per ore fino alle 8 del mattino seguente.

La canzone verrà pubblicata il 7 marzo 1985.

