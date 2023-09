Buon compleanno a Jovanotti. Al secolo Lorenzo Cherubini, il cantante e dj è nato a Roma il 27 settembre 1966 da genitori toscani originari di Cortona.

Fin da ragazzino comincia a stare dietro alle console delle discoteche romane: scoperto e lanciato da Claudio Cecchetto, diventa in poco tempo uno dei personaggi di spicco di Radio Deejay.

Nel 1988 pubblica "È qui la festa?”, seguito dal suo primo album, Jovanotti for President: un periodo d'oro per il neonato Jovanotti, tutti i suoi singoli finiscono nelle prime posizioni delle classifiche italiane. Ma è solo l’inizio: negli anni Novanta firma successi cult come “Penso positivo”, “Ragazzo fortunato” e “Ciao mamma”, solo per citarne alcuni.

Da simbolo del giovanilismo esasperato della fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, grazie al suo talento Jova si è trasformato in fretta riuscendo nel tempo a rompere gli schemi, ad abbattere i pregiudizi e diventare uno dei cantanti italiani più amati.

Tante le collaborazioni all'attivo in quasi 30 anni di carriera, con il suo stile sempre unico che mixa hip hop, funky “impegnato” e cantautorato. E i suoi live, come gli ormai iconici Jova Beach Party, hanno pochi eguali.

Pacifista attivo, si impegna con Emergency, Amnesty International, Lega anti vivisezione, Nigrizia e Data; ha contribuito alle manifestazioni in favore della cancellazione del debito e ha partecipato al Live8.

Tra i suoi flirt più celebri ci sono quelli con Valeria Marini, conosciuta in un locale in Sardegna dove faceva il deejay, e Rosita Celentano, figlia di Adriano. Ma l’amore della sua vita è Francesca Valiani, sposata il 6 settembre 2008 a Cortona, dalla quale ha avuto l’altro amore della sua vita: la figlia e “ragazza magica” Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 a Forlì.

(Unioneonline/D)

