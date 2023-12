Marco Mengoni compie 35 anni. Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, il 25 dicembre 1988, ha iniziato a cantare in un quintetto nei pianobar e nei locali. Poi a sedici anni la decisione: provare a fare strada come solista.

Nel 2009 arriva il successo: vince la terza edizione di X Factor e firma un contratto discografico con la Sony Music. Nel 2013 ha trionfato al Festival di Sanremo con L'Essenziale: dieci anni dopo il bis con Due vite.

Ha all’attivo otto album in studio e vinto dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre ad aver ricevuto nove candidature al World Music Award.

È stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, e il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013.

A Capodanno sarà in concerto alla Fiera di Cagliari.

