Il 20 marzo del 1964, Benito Urgu e i Barrittas portano per la prima volta sugli schermi della Rai, primo canale, la Sardegna con “Gambale Twist”.

La canzone raggiunge ascolti molto elevati e piace tanto al pubblico. Il gruppo sardo, versione a 6 componenti capitanata da Urgu, si presenta in costume tipico e, in sardo, intona il brano che contiene da un lato parole della poesia tradizionale e, dall’altro, una musica modernissima per l’epoca.

Ancora oggi “Gambale Twist” è ricordata come uno dei cavalli di battaglia dei Barrittas.

L’anno successivo il gruppo pubblica il suo primo album in studio. A parte tre cover (“Help me Rhonda” dei Beach Boys, “Love potion number 9” dei The Searchers e “Go Now” dei Moody Blues), le altre sono tutte canzoni originali.

