Tanti auguri a Margot Robbie.

L’attrice australiana – nata il 2 luglio 1990 – compie oggi 34 anni.

Dagli esordi con “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, che l’ha vista recitare accanto a Leonardio DiCaprio, è diventata una delle star più richieste e acclamate di Hollywood, nonché un’icona di bellezza.

Nonostante le molte parti in film di successo, insegue ancora il suo primo Oscar. Per lei, sinora, tre candidature per i ruoli in “Tonya”, “Bombshell” e per la parte nel blockbuster “Barbie”.

Il suo ultimo ruolo è con il regista Wes Anderson in “Asteroid City”, pellicola dal cast davvero stellare, dove compaiono, tra gli altri, Jason Schwarzman, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Tom Hanks, Edward Norton, Jeff Goldblum e Steve Carrell.

