30 candeline sulla torta per Elettra Miura Lamborghini. La cantante e presentatrice tv è nata a Bologna il 17 maggio 1994, figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino Lamborghini, dell'omonima azienda automobilistica.

La sua carriera è iniziata nel 2015 quando, in tv, è apparsa a “Chiambretti Night”, oggi tiene numerosi concerti ed è molto nota non solo in Italia ma anche in Spagna, dove ha partecipato al Gran Hermano Vip nel 2017.

Elettra Lamborghini (foto da Instagram)

Tra i suoi singoli più noti, “Pem Pem”, “Mala”, “Caramello” e “Mani in alto”.

Molto attiva sui social, pubblica tanti momenti della sua quotidianità. Oltre a foto e video insieme al marito, il dj olandese Afrojack, che ha sposato nel 2020, anche la sua più grande passione, quella dei cavalli.

Considerata la “regina” del “twerking”, ha un fratello e tre sorelle.

