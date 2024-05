Auguri a Claudio Baglioni, che oggi compie 73 anni. Il cantautore romano ha iniziato giovanissimo a calcare i palcoscenici e a partecipare a concorsi canori. Ma solo nel 1969 scrive la sua prima vera canzone, componendo testo e musica. Si tratta di “Signora Lia”, poi diventata un grande successo anche se inizialmente non era stata molto considerata.

Tra i suoi album più apprezzati ci sono “La vita è adesso” del 1985, il disco più venduto della storia della musica italiana; “Oltre”, “Io sono qui” e “Viaggiatore sulla coda del tempo”. Mentre per i singoli, “Questo piccolo grande amore” è stato premiato come "Canzone del secolo" al Festival di Sanremo 1985.

Non solo musica cantata: in tv ha partecipato al programma “Anima mia” nel 1997 ed è stato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2018 e 2019.

Dopo sessant’anni di carriera, Baglioni ha annunciato il 20 gennaio scorso il suo addio alle scene entro il 2026.

