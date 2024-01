Kate Moss compie 50 anni.

La supermodella e stilista britannica, al secolo Katherine Ann Moss, nata a Croydon il 16 gennaio 1974, è comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste.

È universalmente riconosciuta come icona della moda: dall'alto del suo metro e 72 si è alzata a livello delle più grandi top model, facendosi largo tra le Naomi Campbell e le Claudia Schiffer e spodestando di fatto le mannequin più glamour degli anni Ottanta.

La carriera di Kate Moss comincia a soli 14 anni, quando viene scoperta da un’agenzia di modelle. Negli anni Novanta segna la scena come musa di Calvin Klein, fino ai giorni nostri dove le sue foto campeggiano ancora sulle strade di New York e Parigi. Ribelle e anticonformista, ha saputo restituire l’immagine di una donna misteriosa, anticonvenzionale e indipendente non solo in Occidente ma anche in Oriente. Il suo stile unico le ha fatto ottenere numerosi riconoscimenti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata