Il 15 giugno 1933 nasce a Pola, in Croazia, Sergio Endrigo, il cantautore noto per successi come “Canzone per te”, “Io che amo solo te”, “Aria di neve”, “Lontano dagli occhi” e “L’arca di Noè”.

Debutta al Festival di Sanremo nel 1966 presentando “Adesso sì”, l’anno successivo porta – con Memo Remigi – “Dove credi di andare”, e nel 1968 vince con “Canzone per te” insieme a Roberto Carlos. Endrigo andrà anche all’Eurovision con Marianne.

Altre volte salirà sul palco dell’Ariston ma non arriverà più primo.

Fra le collaborazioni con altri artisti, da ricordare quella con la sarda Marisa Sannia nell’album “L’arca”, con canzoni dedicate ai bambini.

Nel 2000 porta in Brasile la sua musica con una tournée composta da varie tappe. Sarà l’ultima della sua carriera, morirà a Roma nel 2005 a causa di un cancro ai polmoni che aveva scoperto solo pochi mesi prima.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata