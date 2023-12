Dieci anni fa, il 14 dicembre del 2013, moriva in un ospedale di Londra Peter O'Toole. Il leggendario attore irlandese aveva 81 anni.

Di origini irlandesi, figlio di Constance Jane Eliot Ferguson, un'infermiera scozzese, e di Patrick Joseph "Spats" O'Toole, un placcatore, calciatore e bibliotecario irlandese, O'Toole nacque e crebbe in Inghilterra, a Leeds.

Proprio al Teatro Civico di Leeds debuttò nel 1949 a soli 17 anni come attore, per poi entrare, con una borsa di studio, alla Royal Academy of Dramatic Art. Nel 1955 si unì alla prestigiosa compagnia dell'Old Vic di Bristol, con la quale recitò in una sessantina di lavori per lo più del repertorio shakespeariano. Esordì nel cinema nel 1960 con Il ragazzo rapito di Robert Stevenson, cui seguirono, nello stesso anno, Ombre bianche di Nicholas Ray e Furto alla banca d'Inghilterra di John Guillermin.

Nel 1962 divenne una stella internazionale grazie all'interpretazione di Thomas Edward Lawrence nel film Lawrence d'Arabia, diretto da David Lean. Ancora: Becket e il suo re (1964) di Peter Glenville, accanto a Richard Burton, Lord Jim (1965) di Richard Brooks, Ciao Pussycat (1965) di Clive Donner, Come rubare un milione di dollari e vivere felici (1966) di William Wyler, con coprotagonista Audrey Hepburn, La Bibbia (1966) di John Huston, Il leone d'inverno (1968) di Anthony Harvey, con Katharine Hepburn, Goodbye Mr. Chips (1969) di Herbert Ross.

Tra gli anni settanta e duemila recitò in Lo strano triangolo (1970) di J. Lee Thompson, La classe dirigente (1972) di Peter Medak, L'uomo della Mancha (1972) di Arthur Hiller, Operazione Rosebud (1975) di Otto Preminger, Zulu Dawn (1979) di Douglas Hickox, Caligola (1979) di Tinto Brass, L'ospite d'onore (1982) di Richard Benjamin, Supergirl - La ragazza d'acciaio (1984) di Jeannot Szwarc, L'ultimo imperatore (1987) di Bernardo Bertolucci, In una notte di chiaro di luna (1989) di Lina Wertmüller, Sua maestà viene da Las Vegas (1991) di David S. Ward, Phantoms (1998) di Joe Chappelle, Troy di Wolfgang Petersen (2004), Venus (2006) di Roger Michell e altri ancora.

Il 12 luglio 2012 l'attore, afflitto da gravi problemi di salute, abbandonò la carriera cinematografica.

