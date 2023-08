Il 13 agosto 1942 viene distribuito negli Stati Uniti il film “Bambi”, diretto da David Hand.

Il lungometraggio, prodotto da Walt Disney”, si basa sul romanzo di Felix Salten, autore austriaco. In Italia arriverà l’11 febbraio 1948.

La storia è quella del cerbiatto Bambi, dei suoi genitori e dei suoi amici. Bambi, in realtà, nel libro era un capriolo ma considerando che questi animali non vivono negli Usa, la Disney si era presa la libertà di trasformarlo in cervo dalla coda bianca.

Il film ha ricevuto tre nomination agli Oscar: miglior sonoro (Sam Slyfield), migliore canzone (per Love Is a Song cantata in originale da Donald Novis) e migliore colonna sonora. Nell’anno in cui è uscito è stato il film col maggiore incasso.

