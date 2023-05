Tanti auguri a Violante Placido.

L’attrice e cantante – nata a Roma il 1 maggio 1976 – compie oggi 47 anni.

Figlia di Michele Placido e Stefania Stefanelli, Violante esordisce nel cinema prima accanto al padre e poi nel successo anni Novanta “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

Da allora inizia per lei una brillante carriera, che la vede protagonista sia sul grande schermo (“La cena per farli conoscere”, “Ghost Rider”, “Modalità aereo”, solo per citare alcuni titoli) sia in televisione (tra gli altri “Moana”, “L’uomo che rubò la Gioconda”, “Pinocchio”, “Questo è il mio paese”, “Fino all’ultimo battito”).

La sua ultima interpretazione è in “Evelyne tra le nuvole” della regista Anna Di Francisca.

Sua grande passione è anche la musica: due gli album pubblicati come cantante con il nome d’arte di Viola: “Don’t be shy” e “Sheepwolf”.

Violante Placido è anche mamma di un bimbo, nato nel 2013 dalla relazione con il regista Massimiliano D’Epiro.

