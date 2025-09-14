Un amore sull’orlo del collasso, raccontato senza rinunciare al sorriso e alle ferite. È questo il cuore di “Lasciar andare”.

Storia di un amore moderno, lo spettacolo teatrale che il 20 settembre alle 20:30 approda sul palco del Teatro Civico di Sinnai, portando con sé l’energia e la freschezza della giovane compagnia Cappuccino Mezza d’Acqua.

Sul palco, la vicenda di una coppia che attraversa il difficile equilibrio tra passione e disillusione prende vita con un linguaggio brillante e un’ironia che non teme di sconfinare nel disturbante. Leggerezza e intensità si alternano in un intreccio che vuole sorprendere lo spettatore, accompagnandolo tra momenti di comicità vivace e pause di malinconica profondità.

La compagnia Cappuccino Mezza d’Acqua è nata nel 2024 dall’affiatamento artistico di Federico Crobe e Chiara Matta – quest’ultima originaria proprio di Sinnai – entrambi cresciuti e formati anche tra le mura del Teatro Civico che ora li ospita da protagonisti.

Il loro obiettivo è scardinare l’immagine di un teatro percepito come elitario e distante, restituendogli vitalità e capacità di parlare a un pubblico ampio, senza barriere né etichette. Le loro produzioni, spiegano i fondatori, vogliono sorprendere e far innamorare, grazie a un linguaggio immediato, idee fuori dagli schemi e una vena di ironia capace di farsi specchio delle fragilità contemporanee. Lasciar andare si inserisce in questa linea: un invito a guardare dentro le dinamiche di coppia senza paura di sorridere e riflettere allo stesso tempo.

I biglietti sono disponibili nella biglietteria del teatro, ma si possono prenotare anche via WhatsApp al numero 3318122156.

