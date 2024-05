Londinese trapiantata in Italia da un quarto di secolo, Kim Lucas è un'artista che ha segnato gli anni Novanta e Duemila con hit come “All I Really Want” (celebre la cover degli Eiffel 65), “Let It Be the Night” e “Cloud 9”. Sarà lei ad aprire sabato sera in piazza Tola a Sassari (ore 20) la due giorni organizzata dal Comitato Primo Maggio, dalle Acli provinciali, dall’Endas, e da altre associazioni cittadine.

La serata dal titolo "The Queens of the 90's", si propone come un tributo alle icone musicali che hanno definito un'intera epoca. Accompagnata da una live band che ripercorrerà le hit più amate degli anni '90, Kim Lukas sarà la protagonista di una performance che promette di essere elettrizzante.

L'evento non sarà solo un concerto, ma una vera e propria festa che trasformerà Piazza Tola in una grande sala da ballo anni '90. Mascotte a tema saranno pronte a riportare i partecipanti negli anni della loro gioventù, con personaggi dei cartoni animati che hanno segnato quel decennio.

Domenica alle 20.30 invece la guest star della serata è Francesco Baccini, cantautore genovese che ha esordito nel 1989 con l'album “Cartoons”, premiato come rivelazione a Saint Vincent e con la Targa Tenco come migliore opera prima. Negli album seguenti ha collaborato con Fabrizio De André, Paolo Belli e i Ladri di Biciclette (Sotto questo sole), Enzo Jannacci, Angelo Branduardi, Gianluca Grignani e anche coi Tenores di Neoneli.

© Riproduzione riservata