Ai nastri di partenza la sesta edizione del Mauro Giuliani International Guitar Festival, rassegna musicale dedicata al celebre chitarrista e compositore italiano tra i capiscuola del XIX secolo.

La kermesse, organizzata dalla Sound Music Art Association e patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata da Graziano Milia, si terrà a Quartu Sant' Elena, nell'ex Convento dei Cappuccini, dal 3 al 5 gennaio.

La prima serata, oggi alle 21, vedrà protagonista il chitarrista Simone Onnis, direttore artistico del progetto e considerato tra i massimi esponenti del concertismo sardo a livello internazionale.

Il 4 gennaio alle ore 20 si esibirà Antonio Molfetta, pugliese di nascita e affermato virtuoso delle sei corde, attivo in Italia e all’estero nei festival più prestigiosi e considerato uno dei migliori chitarristi italiani, mentre Fabrizio Ferraro, sardo di nascita ma trapiantato in Inghilterra da oltre 10 anni, terrà il concerto finale il giorno seguente alle ore 18.30.

Sempre presso l’Ex Convento dei Cappuccini, nelle stesse giornate, prima dei concerti, avrà luogo la sezione convegnistica del Festival, articolata in un ciclo di incontri e conferenze con l'obiettivo di approfondire tematiche importanti per i chitarristi ed in generale per tutti i musicisti e gli appassionati dediti alla studio di uno strumento.

Oggi alle 17 si parlerà di musica, autismo e dislessia grazie alla partecipazione della Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, Angela Maria Quaquero.

Domani i lavori saranno aperti alle 10 dal saluto del Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cagliari, Emilio Montaldo, mentre la conferenza sarà tenuta da Giovanni Paolo Maietta, specialista di medicina legale, che affronterà il tema delle patologie legate ai gesti della musica a cui farà seguito Il secondo intervento della mattina dedicato a “Genio musicale e follia” con Antonello Canu, psichiatra e consulente del Tribunale di Cagliari.

Domenica 5 gennaio alle 10 atteso appuntamento con il maestro di Yoga Doriano Sardu, specializzato da 25 anni in Hatha Yoga e Qi Gong, che terrà un incontro teorico pratico su Yoga miofasciale e posturale.

La chiusura pomeridiana del convegno sarà affidata allo studioso, docente, pianista e compositore Michele Sestu che, dalle ore 16, parlerà del suo lavoro sul metodo Kaizen nell’applicazione al campo musicale.

L'ingresso è gratuito per tutti gli eventi.

